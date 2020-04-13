عطلة الصحافة في عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية

اشار نقيبا ​الصحافة​ والمحررين ​عوني الكعكي​ و​جوزيف القصيفي​ في بيان، الى انه"لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد لدى ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تعطل الصحف ثلاثة أيام: ​الجمعة العظيمة​ في 17 نيسان الحالي، السبت 18 وأحد الفصح 19 منه. على أن يكون يوم الاثنين في 20 نيسان يوم عمل عاديا، بالاتفاق مع نقابات عمال الطباعة و الموزعين ونقابة المخرجين والغرافيك ديزاين".

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