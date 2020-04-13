الطبش: الاقتتال في ما بيننا نخسر فيه كلنا وينتصر الغريب

اشارت النائبة ​رولا الطبش​ الى انه "تحل ذكرى الحرب ال​لبنان​ية المؤلمة هذا العام، والوطن يشهد حربا من نوع آخر، حيث يلازم المواطنون بيوتهم دون ان تجبرهم القذائف على الاختباء، او تدفعهم رصاصات المعابر المتقابلة على ان يغلقوا على أنفسهم".

ورأت في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "منذ 45 عاما كان على لبنان أن يدفع ثمن صراع الآخرين على أرضنا، كما وصف الراحل ​غسان تويني​ الحرب الأهلية. الثمن كان باهظا جدا،آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين. ونعيش مفاعيله الى اليوم، مع جراح في النفوس وأحقاد تتفجر بين الحين والآخر للبعض، وكأنه لم يتعلم من مآسي الحرب".

وتابعت: "إننا من مدرسة تصنع ​السلام​، تطوي صفحة الحرب بعبرة، وتبني الوطن حجرا وبشرا، وتصافح خصوم الامس بشجاعة، وتعلم الاجيال أن الوطن يتسع للجميع، مدرسة ​رفيق الحريري​، الرئيس الشهيد. ومنها نجدد الأمل بأن نكون جميعا قد تعلمنا أن الاقتتال في ما بيننا، نخسر فيه كلنا، وينتصر الغريب".