روسيا تسجل ارتفاعا قياسياً في إصابات كورونا

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سجلت روسيا الاثنين 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع يومي قياسي ليقفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن عدد المتوفين من المصابين بالمرض بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن سجلت 18 وفاة الليلة الماضية.

وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا : "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

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