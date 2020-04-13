مستشفى ميداني بالبيضاء لعلاج مرضى “كورونا”.. 15 شركة التزمت بإنجاز المشروع في ظرف أسبوعين

أعلنت كل من شركتي التنمية المحلية الدارالبيضاء للاسكان والتجهيز، والدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، أن وتيرة العمل لمشروع إنجاز المستشفى الميداني، المخصص لاستقبال مرضى “كوفيد-19″، بمكتب أسواق ومعارض، بالدارالبيضاء، تسير وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكدت الشركتان، في بلاغ مشترك، أن كلا من جهة الدارالبيضاء- سطات، ومجلس مدينة الدارالبيضاء، ومجلس عمالة الدارالبيضاء، انتدبوا شركتي التنمية المحلية الدارالبيضاء للاسكان والتجهيز، والدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، لإنجاز هذا المشروع في أقرب الآجال.

كما “ارتأت كل من شركتي التنمية المحلية – الدار البيضاء للإسكان والتجهيز، والدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، بصفتهما صاحب المشروع المنتدب، “تقديم المعلومات، والتوضيحات اللازمة للرأي العام الوطني في إطار مقاربتها التواصلية، ولتجنب كل شبهة، أو لبس”، بحسب البلاغ.

وأفاد المصدر ذاته، بأنه “نظرا للظروف الاستثنائية، التي لا تسمح بتتبع المساطر العادية، تم بالتالي اللجوء إلى عملية انتقاء محدودة تم تنظيمها بين مجموعة من الشركات المعروفة بكفاءتها وتجربتها، والتي، بعد فرز المقترحات وأجوبة الشركات التي تجاوز عددها إلى 20 شركة، أسفرت هذه العملية على فرز 15 شركة التزمت بإنجاز المشروع في ظرف أسبوعين، كما التزمت بتعبئة كل الموارد البشرية، واللوجستية باعتماد العمل ليلا، ونهارا دون انقطاع لاحترام الآجال الزمنية”.

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يذكر أن السلطات المحلية في الدارالبيضاء، أعلنت، قبل أيام، عن إحداث مستشفى ميداني مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة، التي تسجل أكبر عدد إصابات بمرض “كوفيد 19”.

وسيجري تشييد المستشفى الميداني المؤقت، المخصص لمرضى كورونا بمكتب أسواق ومعارض الدارالبيضاء على مساحة 20.000 متر مربع، ما سيسمح له باحتضان حوالي 700 سرير.

وانطلقت أشغال بناء المستشفى الميداني باستثمار إجمالي يقدر بـ45 مليون درهم، وبتمويل مشترك بين كل من جهة الدارالبيضاء سطات، وجماعة الدارالبيضاء، ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة؛ في حين تم تكليف كل من شركتي التنمية المحلية الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز، والدارالبيضاء للتنشيط، والتظاهرات بالوقوف على إنجازه.