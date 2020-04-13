طقس بداية الأسبوع.. أجواء غائمة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء غائمة في أغلب الأوقات، مع نزول زخات مطرية فوق منطقة طنجة ،وكذا السواحل والسهول الممتدة شمال الجديدة وذلك خلال الصباح.

وسيبقى الطقس غائما جزئيا مع تساقط أمطار أخرى أو زخات مطرية، أحيانا رعدية، فوق مرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، السايس، الساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية ومحلية خفيفة بالأقاليم الجنوبية.

فيما ستكون الرياح معتدلة القوة، وستهب من القطاع الغربي بشمال ووسط البلاد ومن القطاع الشمالي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 11 درجة بالأطلس و الریف، وما بين 11 و 16 درجة بشمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و 17 درجة بالأطلس والريف وهضاب الفوسفاط، وما بين 17 و 24 درجة بشمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما پين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة، و ستكون ما بين 30 و 34 درجة باقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائجا ما بين الرباط وطرفاية وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل .