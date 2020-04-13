الصحة النيابية: الحديث عن رفع جزئي لحظر التجول سابق لاوانه

وقال النائب حسن خلاطي، في حديث لـ الخليج 365، ان "الحديث عن الرفع الجزئي لحظر التجوال هو امر سابق لاوانه"، مؤكدا "الحاجة لأنتظار ما ستؤول اليه الايام القليلة القادمة، خاصة اننا ومنذ اربعة ايام نتعامل مع قضية الانحدار في عدد الاصابات بفايروس كورونا مقارنة بالايام التي سبقتها".وأوضح خلاطي، انه "بحال كانت النسبة خلال الايام المقبلة في تناقص مستمر لعدد الحالات فحينها من الممكن ان يكون هنالك مراجعة للموقف ومقارنته بالارقام السابقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات والمناقشة للخيارات الاخرى".

واضاف خلاطي، ان "الحديث عن قضية الرفع الجزئي للحظر هو امر لا يمكن الحديث به بهذه المرحلة، لانه سابق لاوانه"، محذرا من "اي حالات تهاون بالاجراءات المتخذة للوقاية ستؤدي لموجات جديدة من الاصابات".



واشار خلاطي، ان "هناك عاملا مهما يبعث على الاطمئنان وهو اننا نتجه الى التغيير بالطقس وارتفاع درجات الحرارة ما يعطي عامل اخر لتحقيق الاطمئنان".

واكد خلاطي، انه "بحال الحاجة للحديث عن رفع جزئي لحظر التجوال او اي خيارات اخرى بديلة، فعلينا ان ناخذ عدة امور في الاعتبار منها الوضع العام للحالات والاصابات واعلام منظمة الصحة العالمية بهذا الامر، وايضا درجة التزام المواطنين بأجراءات الوقاية ومراعاة الشروط الصحية العامة وجميعها تسبق اي مناقشة اي قرار بديل عن حظر التجوال المطبق حاليا".