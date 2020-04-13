كنعان: الأسبوع ينذر بكارثة في القطاع الاستشفائي الخاص

اشار امين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "ينذر الأسبوع بكارثة في القطاع الاستشفائي الخاص حيث بلغت ديون ​الدولة​ للقطاع ذروتها وارتفعت كلفة التشغيل مع ارتفاع ​الدولار​ وتوقف كامل عن الدفع، ليخيم شبح الإقفال على عدد من ​المستشفيات​ في ​كسروان​، ​المتن​ و​بيروت​". ورأى ان "الحل بقانون برنامج يعالج الأزمة بتقسيط الدفعات، واضعا ذلك برسم رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني".

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