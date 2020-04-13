هاشم: الكابيتال كونترول أصبح وراءنا والمس بودائع اللبنانيين خط أحمر والمسؤولية بمكان آخر

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّ "هناك الكثير من القضايا الّتي تحتاج إلى متابعة وتشريع، والعديد من الأمور تستدعي إعداد قوانين لارتباطها بالمهل بشكل أو بآخر"، موضحًا أنّ "هناك إمكانيّة أن تُعقد جسلة ​مجلس النواب​ إليكترونيًّا أو في المجلس مع الحفاظ على الإجرءات بإطار التباعد الإجتماعي، وذلك نتيجة وجود طابقين في القاعة الأساسيّة للمجلس يمكن استخدامهما".

وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّ "سيتمّ بحث هذه المسألة غدًا في هيئة مكتب المجلس لاتخاذ القرار.المهم أنّ هناك نيّة لعقد جلسة تشريعيّة بعد الأعياد"، مؤكّدًا أنّ "موضوع الـ"كابيتال كونترول - capital control" أصبح ورائنا، ونحن من الكتل الأساسيّة الّتي رفضت هذا الأسلوب، وموقف رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ كان حازمًا وصارمًا برفض هذا التعاطي مع اللبنانيّين، وبخاصّة موضوع الـ"هيركات - haircut"، لأنّ هذا الموضوع له علاقة بجنى الناس، وبري اعتبر أنّ ودائع الناس خط أحمر ومن المقدّسات الّتي لا يمكن المسّ بها".

وشدّد هاشم على أنّ "كل ​الكتل النيابية​ رفضت المسّ بودائع اللبنانيّين، لأنّهم لا يتحمّلون مسؤوليّة ما وصلت إليه الأمور من تردٍّ والمسؤولية في مكان آخر، والمعالجات يجب أن تكون خارج إطار المسّ بودائع الناس".