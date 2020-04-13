ألمانيا تسجل 2537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و126 وفاة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ​المانيا​ اليوم الاثنين ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​ألمانيا​ 2537 حالة ليصل عددها إلى 123016 حالة.

وكان هذا أقل من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 2821 حالة ومثل ثالث تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام. وارتفع عدد حالات الوفاة في المانيا 126 ليصل العدد الاجمالي إلى 2799 حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 112,510 اشخاص في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول في الصين حتى الساعة.