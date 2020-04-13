رئيس الإكوادور أعلن تخفيض راتبه وأعضاء الحكومة بإطار إجراءات مواجهة كورونا

أعلن رئيس ​الإكوادور​ لينين مورينو "أنّني رتّبت خفضًا بنسبة 50 في المئة في الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء"، ضمن إجراءات أعلنها لمعالجة جائحة "​كوفيد 19​" الّتي وَجّهت ضربة قويّة لاقتصاد البلاد.

وستشمل تخفيضات الرواتب أيضًا مسؤولي الدولة ومن بينهم نواب البرلمان، الّذين انتقدوا بشدّة خطط مورينو لزيادة ​الضرائب​ لتعزيز خزانة الدولة وسط "​كورونا​".

وكانت قد أظهرت بيانات رسميّة يوم الأحد وجود 7466 حالة إصابة بـ"كورونا" و333 حالة وفاة في البلاد. ومن المُعتقد أنّ 384 شخصًا أيضًا توفوا بسبب الفيروس، ولكن لم يتم تأكيد هذه الحالات لأنّه لم تجرَ لها اختبارات.