برازيلية تبلغ 97 عاماً تنجو من الموت بفيروس كورونا

عندما تلقت ​البرازيل​ية جينا دال كوليتو (97 عاما) علاجا من أعراض ​فيروس كورونا​ في ال​مستشفى​ في الأول من نيسان ربما اعتقد قليل من الناس أنها ستنجو من الفيروس القاتل.

ومع ذلك خرجت دال كوليتو على مقعدها المتحرك من مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو وسط تصفيق الأطباء والممرضين يوم الأحد لتصبح أكبر مريض معروف ناج من مرض كوفيد-19 في البرازيل أكثر دول أميركا اللاتينية تضررا.

وكان شفاؤها غير المتوقع بارقة أمل في البرازيل التي كشف المرض ضعف نظامها الصحي وأثار جدلا سياسيا حادا حول الوسيلة الأمثل لوقف انتشار الفيروس ووقف تداعي ​الاقتصاد​.