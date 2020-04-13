إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا إلى 2173

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان، أنّ "البلاد سجّلت 145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 2173 شخصًا".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1824950 إصابة رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد في نهاية كانون الأول الماضي في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 112,510 أشخاص في العالم"، مبيّنةً أنّ "من بين المصابين، تعافي ما لا يقلّ عن 375500 شخص".
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