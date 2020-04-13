فرانس برس: تسجيل أكثر من 112 ألف وفاة و1.82 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 1824950 إصابة رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد في نهاية كانون الأول الماضي في ​الصين​"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 112,510 أشخاص في العالم"، مبيّنةً أنّ "من بين المصابي، تعافي ما لا يقلّ عن 375500 شخص". وذكرت أنّ "منذ آخر تعداد أُجري قبل يوم، سُجّلت 5441 وفاة و79512 إصابة جديدة على الأقل حول العالم".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "البلدان الّتي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في غضون 24 ساعة، هي ​الولايات المتحدة الأميركية​ مع 1607 وفيات جديدة، و​بريطانيا​ مع 737 وفاة، و​إسبانيا​ الّتي سجّلت 619 وفاة"، مركّزةً على أنّ "الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرّرًا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها منذ تسجيل أوّل وفاة جراء "​كوفيد 19​" في نهاية شباط الماضي، إلى 21489 وفاة من أصل 546874 إصابة، فيما أعلنت ​السلطات الأميركية​ شفاء 32369 مريضًا".

وأفادت بأنّ "الدولة الأكثر تضرّرًا بعد الولايات المتحدة هي ​إيطاليا​ مع 19899 وفاة من أصل 156363 إصابة، من ثمّ إسبانيا مع 16972 وفاة من أصل 166019 إصابة، ​فرنسا​ مع 14393 وفاة من أصل 132591 إصابة، وبريطانيا مع 10612 وفاة من أصل 84270 إصابة".