الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 109

توفي 4 مسنّين صباح اليوم، الإثنين، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 109، بحسب ما ذكرت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.
والضحايا هم: مسنّ (78 عامًا) توفّي في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّة (80 عامًا) توفيت في مشفى هداسا عين كارم في القدس، ومسنّتان (96 و81 عامًا) ويعانون جميعًا من أمراض سابقة.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي الفييروس إلى 11,145.
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