مصرع ستة على الأقل جراء أعاصير في ولاية ميسيسيبي

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واشنطن: لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعدما ضربت أعاصير ولاية ميسيسيبي في جنوب الولايات المتحدة الأحد، على ما أفاد مسؤولون.

تسببت الأعاصير في أضرار "كارثية" وفقًا لوسائل إعلام أميركية، ودفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار حالة طوارئ من الأعاصير، وهي أعلى مستوى من التنبيه.

وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي عن وفاة واحدة في مقاطعة وولت هول، واثنتين في مقاطعة لورانس، وثلاث في مقاطعة جيفرسون ديفيس، وجميعها في الجزء الجنوبي من الولاية.

قالت الوكالة على تويتر "هذه تقارير أولية، وسنستمر في التحديث عندما تصبح المعلومات متاحة". وقال مركز التنبؤ بالعواصف إنه يتوقع استمرار "العواصف الرعدية الشديدة" طوال الليل في ميسيسيبي، وكذلك في ولايتي ألاباما وجورجيا المجاورتين. أضاف المركز "الأعاصير القوية والرياح المدمرة الواسعة النطاق (..) كلها ممكنة" الحصول.

حض حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز سكان الولاية على أخذ "العواصف الشديدة على محمل الجد". وكتب على تويتر بعد ظهر الأحد "أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية للتو تحذيرًا رسميًا نادرًا". أضاف "يرجى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامة عائلاتكم".

