اليوم.. استئناف الامتحانات الإلكترونية "التجريبية" لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، أداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية بعدما توقفت أيام إجازة الجمعة والسبت والأحد.

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الرياضيات، من المنازل عبر أجهزة التابلت.

وتجرى الامتحانات الإلكترونية التجريبية على فترات زمنية مختلفة في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وتبدأ الامتحانات في المحافظات في المواعيد المعلنة ويستمر الامتحان حتى انتهاء مدته، بسبب مشكلات تقنية، وتوزيع الأحمال على الشبكات.

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وأعلنت الوزارة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حسب المحافظة، على النحو التالي: من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفرالشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر.

ومن الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في محافظات الجيزة، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في محافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وبنى سويف، والإسماعيلية، والسويس، ومطروح.

ومن الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في محافظات الشرقية، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد.

ويعد الامتحان تدريبًا للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.