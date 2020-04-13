بيان جديد من التعليم بشأن تقييم طلاب "التعليم المجتمعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان جديد لجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، حول تقييم طلاب التعليم المجتمعي من خلال المشروعات البحثية.

ووجهت الوزارة في خطاب رسمي، مدراء مرحلة التعليم المجتمعي بالإدارات بضرورة اتباع التالي:

1- الالتزام بموضوعات البحث "العناوين" التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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2- لا مانع من كتابة البحث يدويًا "ورقيًا" حال عدم الدخول على المنصة ثم تحويله إلكترونيًا على أسطونة أو فلاشة.

3- الالتزام بالمواعيد المقررة لاستلام الأبحاث، وفق جدول مواعيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- يتم تقييم الأبحاث من خلال معلمة الصف الدراسي بإستخدام إحدى الكلمتين "مقبول _ غير مقبول".