انخفاض الإصابات بكورونا في ألمانيا وتسجيل 126 وفاة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا هو 2537 حالة ليصل الإجمالي إلى 123016 حالة.

وكان هذا أقل من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 2821 حالة ومثل ثالث تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وارتفع عدد حالات الوفاة 126 إلى 2799 حالة.