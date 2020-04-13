أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا هو 2537 حالة ليصل الإجمالي إلى 123016 حالة.
وكان هذا أقل من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 2821 حالة ومثل ثالث تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.
وارتفع عدد حالات الوفاة 126 إلى 2799 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الإصابات بكورونا في ألمانيا وتسجيل 126 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.