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الصين تعلن عن إصابتين بحمى الخنازير

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قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان ليل الأحد إن الصين أكدت وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.

وتم اكتشاف حالة قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيراً إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير.

وحدث تفشي شنشي في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر. ونفق 39 خنزيراً في هذا التفشي.

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