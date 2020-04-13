أعاصير وعواصف قوية تضرب جنوب أميركا وتخلف قتلى

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، يوم الأحد، بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي مسيسبي ولويزيانا متسببة في أكثر من 12 إعصاراً ومخلفة دماراً حسب ما قالت السلطات بالولايتين.

وسجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي حسب ما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على تويتر.

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صوراً لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت، إن مطار مونرو الإقليمي ألغي كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.