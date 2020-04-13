وفاة حاخام إسرائيلي كبير بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأحد، أن أحد كبار الحاخامات في إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب تلك الجائحة.

وتوفي إلياهو باكشي- دورون، الذي عمل كأكبر حاخام للسفارديم أو اليهود المتحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا في ساعة متأخرة بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وقال نتانياهو: “من المؤسف أن الحاخام باكشي – دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه”.

وأعلنت إسرائيل 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة حتى الأحد.

وارتفع عدد المتعافين الى 1258 بواقع 75 حالة شفاء جديدة، لكن القلق الأكبر سجل في الحالات الحرجة حيث قفزت الحالات الى 180، والاصابات المتوسطة ارتفعت الى 153، ومن يتلقون التنفس الاصطناعي الكامل ارتفع الى 132.

وتتجه إسرائيل إلى إعادة الوضع كما كان عليه قبل عيد الفصح اليهودي أي الحظر الجزئي، حيث تتبنى الحكومة بذلك وفقا للإعلام الاسرائيلي، موقف وزارة المالية، رافضة بذلك موقف وزارة الصحة، التي تدعو إلى فرض الحظر الكلي، خصوصا على القدس. وجاء هذا التوجه، بعد العديد من الخلافات التي نشبت داخل الحكومة، سواء بين الوزارات والوزراء.