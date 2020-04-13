استقالة وزير الداخلية.. مسرحية هزلية لـ"أردوغان" 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقالة وزير الداخلية.. مسرحية هزلية لـأردوغان
الإثنين 13 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
استقالة جديدة يتحملها كبش فداء جديد لقرارات رعناء يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل أزمة كورونا، يدفع فاتورتها هذه المرة وزير الداخلية سليمان صويلو.
مطلعون يؤكدون أنها إقالة وليست استقالة جاءت على خلفية فضيحة الجمعة الماضي، حين أعلن قرار فرض حظر التجوال خلال الساعات الأخيرة من اليوم المذكور ضمن تدابير مواجهة الوباء، الأمر الذي تسبب في تدافع المواطنين وتكدسهم بشكل جنوني أمام المتاجر والأسواق.
ورغم أن صويلو أعلن استقالته عبر موقع "تويتر"، واستعرض جملة الأسباب التي قال إنها دفعته لترك منصبه، فإن كواليس القرار، والتغريدة في حد ذاتها، تثير كمّا هائلا من التساؤلات، خصوصا أن خطوة مماثلة، أي إعلان الاستقالة عبر مواقع التواصل، ما كان أردوغان ليسمح بها أبدا، وصويلو يدرك ذلك جيدا.
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