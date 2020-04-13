عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تؤكد صعوبة إعادة العالقين بسبب كورونا

الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

أكدت السلطات المصرية، مساء الأحد، عدم قدرتها في الفترة الحالية على إعادة مواطنيها العالقين في الخارج؛ تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت السلطات أنه من الصعب حاليًا تسيير الرحلات الجوية ولكن هناك خطة لحل هذه الأزمة سيتم تطبيقها حينما تنضبط الظروف ويحين الوقت.

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من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن آخر المعطيات في هذا الشأن سيتم بحثها في اجتماع سيتم انعقاده قريبًا لبحث الإجراءات التفصيلية وخطة التحرك؛ كي تتم إعادة المصريين العالقين بالخارج.

وأكد سعد في تصريحات متلفزة أنه يتم حاليًا وضع خطة محكمة تمنع انتشار وباء كورونا، مبينًا أنه جارٍ حصر الأعداد للمصريين العالقين في الخارج حاليًا وهناك اقتراح وخطة لتسيير الطائرات لإجلائهم وإعادتهم لمصر.

وأضاف: "لم نتأخر في تلك الإجراءات والتقييم الذي يقوله المواطن لابد من أن يضع في حساباته كل الظروف، خاصًة أننا قمنا بالكثير من الرحلات لإعادة المصريين من لندن وواشنطن".