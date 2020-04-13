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كورونا يضرب المكسيك بكل قوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يضرب المكسيك بكل قوة

الإثنين 13 أبريل 2020

كورونا يضرب المكسيك بكل قوة

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متابعات الخليج 365

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الإثنين، تسجيل 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجّلت 23 حالة وفاة.

 

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز عربية»، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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