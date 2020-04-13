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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يصيب صديق ترامب المقرب
الإثنين 13 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
أعلنت وسائل إعلام، صباح اليوم الإثنين، وفاة أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة، والصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، ستانلي تشيرا؛ جراء فيروس كورونا المستجد، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده هوية المستثمر الراحل وعلاقته بالرئيس ترامب.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي عن تشيرا: "لدي صديق دخل المستشفى في الأيام الماضية، هو أكبر مني قليلا "78 سنة"، لكنه شخص قوي.. لقد دخل بعدها في غيبوبة. حالته سيئة، عندما ترسل صديقًا إلى المستشفى، وتتصل في الغد لتسأل عن حاله وتجده في غيبوبة، فالأمر صعب".
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