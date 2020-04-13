1514 وفاة جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجّلت ​الولايات المتحدة​ مساء الاحد 1514 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ، ما يُمثّل تباطؤا طفيفا لليوم الثاني تواليا، حسب جامعة جونز هوبكنز.

ففي يوم السبت، كانت الولايات المتحدة سجّلت 1920 وفاة بينما احصت 2108 ​حالات​ وفاة الجمعة، وفقًا للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

والوضع خطِر بشكل خاص في ولاية ​نيويورك​، يؤرة المرض، مع أكثر من 9000 حالة وفاة، بما في ذلك حوالي 7000 وفاة في مدينة نيويورك وحدها. وقال حاكم الولاية اندرو كومو "لا نرى انخفاضا كبيرا (في عدد الوفيات)، بل هو مجرد استقرار".

وأوضح كبير خبراء ​الأمراض​ المعدية في ​الحكومة الأميركية​ الأحد أنّ الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة فتح ​الاقتصاد​ تدريجا الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها.