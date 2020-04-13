إرتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الصين لأعلى مستوى منذ نحو 6 أسابيع مع تسجيل 108 حالات

ذكرت لجنة الصحة الوطنية ​الصين​ية أنّه "تمّ تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بزيادة عن 99 حالة في اليوم السابق"، فيما يمثّل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من آذار الماضي، وذلك نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج.

وأوضحت أنّ "98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر"، لافتةً إلى أنّ "عدد الحالات الّتي لم تظهر عليها أعراض تراجع إلى 61"، بعدما كان 63 في اليوم السبق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكّدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.