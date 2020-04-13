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إنتهاء حظر التجول الذي فُرض في 31 ولاية تركية بإطار تدابير مكافحة كورونا

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أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، "انتهاء ​حظر التجول​ الّذي فرضته على 31 ولاية تركية منذ منتصف ليل الجمعة- السبت، في إطار تدابير مكافحة فيروس "" المستجد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة أنّ "إجراءات قضائيّة وإداريّة اتُّخذت بحقّ 24 ألفًا و88 شخصًا خرقوا حظر التجوّل". وشمل الحظر كلًّا من ​أنقرة​، ​إسطنبول​، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، ​غازي عنتاب​، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، ​شانلي أورفة​، تكيرداغ، طرابزون، وزنغولداق ووان.

وكانت قد سجّلت ​تركيا​ حتّى يوم أمس، 56 ألفًا و956 إصابة بفيروس "كورونا"، من بينها 1198 وفاة و3 آلاف و446 حالة تعافي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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