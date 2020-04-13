إنتهاء حظر التجول الذي فُرض في 31 ولاية تركية بإطار تدابير مكافحة كورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، "انتهاء ​حظر التجول​ الّذي فرضته على 31 ولاية تركية منذ منتصف ليل الجمعة- السبت، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا" المستجد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة أنّ "إجراءات قضائيّة وإداريّة اتُّخذت بحقّ 24 ألفًا و88 شخصًا خرقوا حظر التجوّل". وشمل الحظر كلًّا من ​أنقرة​، ​إسطنبول​، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، ​غازي عنتاب​، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، ​شانلي أورفة​، تكيرداغ، طرابزون، وزنغولداق ووان.

وكانت قد سجّلت ​تركيا​ حتّى يوم أمس، 56 ألفًا و956 إصابة بفيروس "كورونا"، من بينها 1198 وفاة و3 آلاف و446 حالة تعافي.