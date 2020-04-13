7 وفيات جديدة بكورونا في المغرب وارتفاع عدد الإصابات إلى 1661 بعد تسجيل 116 حالة إضافية

كشف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، أنّه "تمّ تسجيل 116 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 1661 حالة.

وأعلن في تصريح صحافي، "تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود الساعة"، لافتًا إلى أتّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمّ استبعاد 540 حالة إضافيّة كانت من المُحتمل أن تكون مصابة بالفيروس، لكن نتائج المختبر جاءت سلبيّة". وأوضح أنّ "في ما يتعلّق بحالات التماثل التام للشفاء، فقد بلغ إجمالي هذه الحالات 177 حالة، أي بزيادة 31 حالة عن اليوم السابق".