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لأول مرة.. ترامب يعلن "الكارثة الكبرى" في جميع الولايات

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب صنف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء السبت، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ.

وأدى وباء إلى خضوع كافة الولايات الأميركية لإعلان الكوارث الفيدرالي في وقت واحد، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وتلقت جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى جزر فيرجن الأميركية وجزر ماريانا الشمالية ومقاطعة كولومبيا وغوام وبورتوريكو، إعلانا رسميا بشأن الكوارث.

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(COMBO) This combination photo created on March 8, 2020 shows tourists standing before a Chinese paramilitary policeman (C) in front of a portrait of late communist leader Mao Zedong at Tiananmen Gate in Beijing on September 20, 2019 (top) and paramilitary police officers wearing facemasks, amid concerns about the spread of the COVID-19 novel coronavirus, at Tiananmen Gate in Beijing on March 6, 2020. (Photo by Noel CELIS and Greg Baker / AFP) / To go with a package of 14 combination pictures, search on www.afpforum.com: 'ASIA-CHINA-HEALTH-VIRUS-COMBO' (Photo by NOEL CELIS,GREG BAKER/AFP via Getty Images)

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وأظهر إحصاء لرويترز أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفا، السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد، وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16,353 حالة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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