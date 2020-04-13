النشرة: الطيران المسير الاسرائيلي يواصل تحليقه فوق بيروت والضاحية

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن ​طائرة​ اسرائيلية من دون طيار واصلت تحليقها في اجواء العاصمة ​بيروت​ و​الضاحية الجنوبية​ منذ عصر الامس على علو متوسط وبشكل مكثف. إضغط للمزيد

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