وفاة حاخام إسرائيل السابق الياهو باكشي- دورون اثر إصابته بفيروس كورونا

أعلن "مستشفى شعاري تسيديك" في القدس، في بيان، بـ"وفاة حاخام إسرائيل السابق الياهو باكشي- دورون إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد"، لافتًا إلى أنّه "كان يعاني بالأصل أمراضًا، وقد تدهورت صحّته بعد إصابته بالفيروس".
وباكشي-دورون البالغ من العمر 79 عامًا كان الحاخام الأكبر للسفارديم في إسرائيل بين عامي 1993 و2003. وكان حاخام حيفا على مدى 18 عامًا قبل أن يُنتخب حاخامًا لإسرائيل. وهو كان قد التقى البابا القديس يوحنا بولس الثاني عام 2000 خلال زيارته إسرائيل، ما أثار انتقادات من جانب بعض الحاخامات المتطرّفين.
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