فيروس كورونا: هل يبقى كبار في السن في عزلة حتى 2021؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





Getty images هل يبقى كبار في السن في عزلة؟

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين إن كبار السن قد يضطرون إلى البقاء في عزلة حتى العام المقبل لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة ألمانية عن المسؤولة الأوروبية.

وقالت فون دير لين لصحيفة "بيلد": "علينا أن نحدّ قدر الإمكان من الاتصال مع كبار السن" إلى أن يتم تطوير لقاح ضد فيروس كوفيد-19.

ويتوقع معظم الخبراء مدة عام على الأقل، ليصبح اللقاح الذي يوفر مناعة ضد الفيروس، جاهزاً للإنتاج بكميات كبيرة.

BBC

فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟ فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟ فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟

وقالت فون دير لين إنها أدركت صعوبة العزلة، لكنها شددت على وجوب التحلي بالصبر والانضباط حين "يتعلق الأمر بالحياة أو الموت".

Advertisements

وأشارت في حديثها للصحيفة إلى إن الأطفال والشباب سيتمتعون بحرية أكبرفي الحركة في وقت باكر بالنسبة لكبار السن ولمن يعانون أوضاع صحية سابقة.

وأضافت أنها تأمل أن يقوم مختبر أوروبي بتطوير لقاح في نهاية العام.

وتعرّض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب سياسته في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقدّم رئيس مجلس البحوث العلمية في الاتحاد الأوروبي استقالته الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر على تسلّمه منصبه، مهاجماً الجهات العلمية والعمليات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

مواضيع قد تهمك :