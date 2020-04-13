كوريا الجنوبية تفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد في غضون ثلاثة أيام من دخولهم في العزل الذاتي ابتداء من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه كان من المقرر أن يبدأ الإجراء المشدد لمكافحة كوفيد-19 في منتصف الليل، وفقًا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتي ذلك مع تزايد حالات الاصابة المؤكدة القادمة من الولايات المتحدة بشكل مطرد على الرغم من الانخفاض التدريجي في الحالات المحلية.

وكان عدد الحالات القادمة من الخارج يوم أمس 24 حالة، 18 منها قادمة من الولايات المتحدة، تليها أوروبا حالتين.