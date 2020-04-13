"جدعنة مصريين".. ابن كفرالشيخ يقدم الخبر مجانًا للإيطاليين بميلانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا لمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج.

وبحسب بيان اليوم الأحد، قال مجدي حسنين الملحق العمالي بميلانو، إن المواطن "أشرف فوزي" من محافظة كفرالشيخ، الذي يعمل في محل بيع المخبوزات والفطائر، خصص يومًا للعمل مجانًا لأي مواطن موجود بإيطاليا من كافة الجنسيات، وعلى الأخص الأكثر احتياجًا، لتقديم جميع المخبوزات مجانًا، كمساعدة منه في تخفيف تداعيات فيروس "كورونا".

وأشار حسنين، إلى أن هذه الهدية يقدمها المواطن المصري مجانًا، لكل الأشخاص المترددين على المحل، موضحًأ أنه سيتم زيادتها أكثر من مرة ليومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، قائلًا إن هذا ليس غريبًا على المصريين في كل مكان وهذه التصرفات ما هي إلا "جدعنة مصريين".

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من ناحيته قال فوزي، إن جميع المصريين في إيطاليا بخير وأفضل حال، مناشدًا بضرورة الالتزام بالتواجد في المنازل، لافتًا إلى أن هذا الفيروس خطير جدًا وهناك أصدقاء له من الأطباء بالمستشفيات، تحملوا الكثير من المشقات في علاجهم للمرضى.

فيما أعربت مواطنة إيطالية تسكن بالقرب من متجر المخبوزات عن سعادتها بما يقوم به العامل المصري، مؤكدة أنه ليس بالجديد عنهم القيام بذلك وتقديم المساعدات، مشيدة بمالك المتجر وأشقاءه وعلى مجهوداتهم تجاه أهل المنطقة منذ قدومهم.

ومن ناحيته، قال الملحق العمالي مجدي حسنين، إنهم قضوا يومًا كاملًا في المتجر، ووجدوا أن كل من دخله تعامل بالمعاملة نفسها، وأعطى المترددين جميعًا كل ما يحتاجونه بدون أي مقابل في ظل مبادرة توزيع المخبوزات مجانًا.