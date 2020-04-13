لمحبي "نتفليكس"| 5 طرق لمشاهدة محتوى مع أصدقائك عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تعتبر مشاهدة الأفلام والبرامج مع الأصدقاء أكثر متعة، ولكن هذا أصبح صعبًا في ظل سياسات التباعد الاجتماعي المتبعة حاليًا للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى الرغم من ذلك يوجد بعض الطرق التي تتيح لك مشاهدة محتوى "نتفليكس" مع الأصدقاء عن بُعد وبسهولة. "البوابة العربية للأخبار التقنية"، عرضت 5 طرق لمشاهدة "نتفليكس" مع الأصدقاء عن بعد، جاءت كالتالي:

1- نتفليكس بارتي

"Netflix Party" هي إضافة في متصفح جوجل كروم، تتيح لك ولأصدقائك المشاهدة عن بُعد معًا، وتعمل الإضافة على مزامنة التشغيل بين جميع المشاهدين، مع إضافة نافذة للدردشة تسمح لأي شخص يشاهد الفيديو بإيقافه مؤقتًا، وبالتالي عندما يضغط شخص ما على زر الإيقاف المؤقت، سيتوقف التشغيل على شاشات الجميع.

ولإنشاء جلسة كل ما عليك فعله هو تشغيل مقطع فيديو على "نتفليكس"، والضغط على زر "الإيقاف المؤقت"، ثم الضغط على زر الإضافة في المتصفح في أعلى الجهة اليمنى من النافذة لإضافة أصدقائك.

وإذا رغبت في مشاهدة مقطع فيديو آخر مع أصدقائك بعد انتهاء الأول، ستحتاج إلى إعداد جلسة جديدة وإعادة إضافتهم.

2- Watch2Gethe

تطبيق يحتوي على مشغل خاص به، يتيح لك الوصول إلى المحتوى في الكثير من المنصات مثل: يوتيوب، وVimeo، وساوند كلاود، وبالرغم من عدم توافق "نتفليكس" مع مشغل Watch2Gether، إلا أنه يمكنك استخدامه في مشاهدة "نتفليكس" مع أصدقائك.

حيث تتيح لك ميزة "W2gSync" لصق عنوان "الرابط" الخاص بـ"نتفليكس" مباشرة في نافذة غرفة المشاهدة، وعند بدء تشغيل الفيديو، سيتمكن الجميع من المشاهدة، ولكن التحكم في التشغيل والإيقاف سيكون متاحًا فقط للشخص الذي قام بإنشاء الغرفة وإضافة عنوان "الرابط".

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ولكي يعمل "W2gSync" يجب عليك تنزيل إضافة "Watch2Gether" الرسمية في متصفح جوجل كروم.

3- Scener

يتيح لك تطبيق "Scener" مشاهدة "نتفليكس" عن بُعد مع الأصدقاء، مع توفير غرفة دردشة يمكنكم استخدامها للتحدث عن العرض في الوقت الفعلي، ولكن قبل تنزيل التطبيق هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

- يعمل التطبيق فقط مع حساب "نتفليكس" الأساسي، وبالتالي إذا كنت تشارك حسابك مع شخص آخر، فتأكد من تحديد حسابك الرئيسي عند إعداد مجموعة المشاهدة.

- الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاهدة هو 10.

- يمكن فقط للمضيف إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا وإعادة تشغيله.

4- Metastream

تتيح لك أداة "Metastream" مشاهدة "نتفليكس" مع الأصدقاء عبر متصفح الويب الخاص بك، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم العديد من مواقع الفيديو الأخرى أيضًا مثل: يوتيوب، وHulu وTwitch.

كما توفر واجهة الأداة صفحة دردشة وقائمة انتظار فيديو للمشاهدة المستمرة، ولتتمكن من استخدام هذه الأداة يجب عليك تثبيت إضافة "Metastream Remote" في متصفحك.

5- Kast

يدعم تطبيق "Kast" جميع خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، وتوجد منه إصدارات لنظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوإس"، أو عبر متصفح الويب، بالإضافة إلى أنه يوجد منه تطبيق لهواتف آيفون وأندرويد، ولكن عند الاستخدام سيكون هناك صلاحية لشخص واحد فقط للتحكم في البث.

كما يمكن تخصيص الجلسات إلى خاصة أو عامة، ويمكنك الترقية إلى النسخة المدفوعة للحصول على جودة فيديو محسنة، ومجموعة أوسع من الرموز التعبيرية وتجربة مشاهدة خالية من الإعلانات.