لمستخدمي واتساب| 3 طرق لإرسال رسالة دون تسجيل رقم المرسل إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

يحبث مستخدمو تطبيق "واتساب" عن طريقة لإرسال رسالة دون تسجيل رقم المرسل إليه على الهاتف، خاصة إذا كانوا أشخاصًا لا تريد الاحتفاظ بأسمائهم على هاتفك

ووفق ما ذكر موقع "أندرويد بوليس"، توجد 3 طرق لإرسال رسائل "واتساب" إلى أرقام غير محفوظة في قائمة الاتصال، وهي على النحو التالي:

- أولا:

يمكن إرسال رسالة لشخص ما عن طريق موقع "wa.me"، ثم تقوم بوضع الرابط التالي "https://wa.me/Number"، في المتصفح ثم تستبدل كلمة "Number" برقم هاتف الشخص الذي تود إرسال الرسالة إليه مع وضع رمز الدولة التي يقيم بها.

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- ثانيا:

باستخدام تطبيق الاتصال لديك، وإعداد الرقم للاتصال ثم الضغط عليه طويلا لتحديده، حتى تظهر النقاط الثلاثة بجوار الرقم، فتختار منها "واتساب"، حيث تستطيع إرسال رسالة له دون تسجيله على هاتفك.

- ثالثا:

باستخدام تطبيق "Click to chat"، الذي يتوفر في متجر "جوجل بلاي"، وبعد تثبيته نضغط على أيقونة التطبيق في شاشة الهاتف، وندخل رقم هاتف المرسل إليه والرسالة وإرسالها باختيار "Open".