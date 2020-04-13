شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: تعليقات المصريين على الميديا مؤيدة لإجراءات الدولة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك أكثر من 101 مليون حساب للمصريين على منصات السوشيل ميديا وذلك طبقا لآخر إحصاء للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن المصريين أشادوا على حساباتهم وأعلنوا تأييدهم للإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا .

وأضاف جمال شوقى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المصريين أشادوا عبر حساباتهم على السوشيل ميديا بالإجراءات التى يتم اتخذها من قبل الدولة فى أزمة فيروس كورونا وما قامت به الدولة لعودة العالقين من المصريين فى الخارج، متابعا:"تعليقات ملايين المصريين مساندة ومؤيدة وداعمة وتتعاطى مع قرارات الدولة المصرية بمنتهى الإيجابية".

وكان جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قال من قبل إن المجلس قرر حجب 4 صفحات شخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من بينها حساب لإحدى الصحفيات تعمل بأحد المواقع الاخبارية و ذلك لقيام أصحاب هذه الصفحات بترويج شائعات وأكاذيب حول فيروس كورونا .

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وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أن لجنة الشكاوى سوف تناقش فى اجتماعها المقرر عقده الثلاثاء المقبل موقف 12 صفحة شخصية على الفيس بوك و اليوتيوب تروج للشائعات و تثير ذعر المواطنين بشكل يمثل سياسة مستمرة لأصحاب هذه الصفحات.

وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس يصدر قرار بالحجب و يقوم بإرسال القرار لجهاز تنظيم الاتصالات لتنفيذه .