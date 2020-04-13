غادرت شابة في الثلاثينيات من عمرها صباح اليوم الأحد، وحدة العزل الخاصة بالحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد. خديجة المسكيني، أم الشابة التي شفيت من فيروس كورونا ببني ملال، قالت ل”اليوم 24″، وهي تغالب دموع فرحتها إنها تشعر وكأنها أنجبت ابنتها أول مرة، بعد أن غادرت مركز الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، بالمستشفى الجهوي ببني ملال. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر دموع الفرحة..أم الطبيبة التي شفيت ببني ملال: ابنتي ولدت من جديد وندائي للأمهات “شدو” ولادكم فالدار – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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