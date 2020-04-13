توقع تفشي “جائحة” قبل 5 سنوات.. بيل غيتس: لن يعود الأمان إلى أمريكا قبل هذا الموعد

بعدما حذر، قبل خمس سنوات، من فيروس يقتل ملايين الأشخاص في العالم، خرج الملياردير الأمريكي، ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أول أمس الجمعة، في توقعات جديدة، قال فيها إن “الولايات المتحدة قد لا تكون آمنة تماماً من مخاطر فيروس كورونا، حتى خريف عام 2021”.

وقال غيتس في لقاء تلفزي مع قناة PPS الأمريكية إن “الدراسات تشير إلى أن إنتاج لقاح للفيروس، وتوزيعه بشكل كبير قد يستغرق حتى خريف العام المقبل، وحتى ذلك الوقت لن تكون البلدان آمنة تماماً”.

وكان غيتس قد توقع، في دردشة حية، على موقع “لينكد أن”، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على تخفيف حدة تدابير التباعد الاجتماعي، حتى نهاية ماي المقبل، ولكنه كان أكثر تفاؤلاً في ما يخص العلاج، وتوقع أن “تكون بعض العقاقير العلاجية متوافرة خلال 3-6 أشهر”.

وأبدى الملياردير الأمريكي خوفه من تسجيل الدول النامية العدد الأكبر من الوفيات، الناجمة عن فيروس كورونا، وليس الولايات المتحدة وأوربا.

وقدر مؤسس مايكروسوفت أن وباء كوفيد-19 قد يكلف الأسواق العالمية حوالي 3 تريليون دولار.

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واقترح تطوير فحوص الفيروس، التي يمكن إجراؤها من المنزل، مؤكداً أن “هذه الاختبارات تلغي الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية لأولئك، الذين يقومون بالاختبار، وتضمن بشكل أفضل سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية”.

وأشار غيتس إلى أن إغلاق معظم الشركات، والنشاطات لمدة ثلاثة أشهر من أجل محاصرة الوباء، هو الخيار الأفضل من الناحيتين الصحية، والاقتصادية، مؤكداً أن “التحديات ستستمر مع بدء المدن، والولايات في إعادة الافتتاح”.

ولن يواجه العالم على الأرجح، حسب غيتس، وباء آخر بعد فيروس كورونا، لأن الدروس المستفادة حول الاختبار، والمراقبة، والحلول الطبية الممولة دولياً الجارية في مواجهة “الجائحة” الحالية، سوف تكون قادرة على احتواء مسببات الأمراض البشرية في المستقبل، قبل أن تصل إلى “المستوى العالمي، والمأساوي” للأزمة الحالية.

يذكر أن بيل غيتس حذر، في مؤتمر عام 2015، من أنه “إذا كان أي شيء سيقتل 10 ملايين شخص، فمن المرجح أن يكون فيروساً شديد العدوى، وليس حرباً”، متحدثاً عن سيناريو لا يختلف عن السيناريو الذي يواجهه العالم اليوم.