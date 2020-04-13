شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رقم قياسي .. أمريكا تسجّل ٥٢٥.٧ ألف إصابة وأكثر من ٢٠ ألف حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:53 صباحًا, 13 أبريل 2020 م أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكشفت الإحصائيات عن ٥٢٥.٧٠٤ إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس ٢٠.٤٨٦ حالة وفاة.

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