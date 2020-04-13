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الرئيس الأمريكي يؤكد أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بمدينة نيويورك في انخفاض

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:00 صباحًا, 13 أبريل 2020 م

المناطق - الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك، أصبح في انخفاض.
وقال ترامب على تويتر: “مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد ولقد أرسلنا 418 طبيبًا وممرضة ومعالجين للأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك التي أصبح الآن لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج”.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء ، حيث تعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألف إصابة.

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