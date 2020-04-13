شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تعلن عن مقتل 10 مسلحين وتحرير 18 رهينة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إنينش في بيان، أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية ضد العصابات المسلحة بمنطقتي مارو، ودانساداو، بالمحافظة أسفرت عن مقتل 10 عناصر من العصابات المسلحة، وعن إصابة العديد من العناصر الأخرى.
وأشارت نفس المصادر إلى تحرير 18 رهينة خلال العملية وحجز كميات كبيرة من الذخيرة.
يُذكر أن المنطقة تشهد منذ 4 سنوات صراعات عنيفة بين قبائل رحل " الفلانية" تعمل بتربية الحيوانات وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تعلن عن مقتل 10 مسلحين وتحرير 18 رهينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.