شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون للأطباء البريطانيين: مدين لكم بحياتي والان نبدء بالتفاصيل

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للمرة الأولى، أمس الأحد، منذ دخوله العناية المركزة بعد إصابته بفيروس « كورونا » المستجد، موجهًا الشكر إلى الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن.

وقبل خروجه من مستشفى سانت توماس، قال جونسون بعد الرعاية «النموذجية» التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس كورونا: لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية، مضيفًا: أنا مدين لهم بحياتي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة لندن، بعد دخوله إليه الأحد قبل الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفًا آخرين.

وظل جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نُقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وخروجه أخيرا إلى منزله، ولا يزال من غير الواضح متى يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.

وفي وقت سابق، قال مكتبه: إن جونسون، البالغ من العمر 55 عامًا، يحرز تقدمًا جيدًا جدًا في عملية شفائه بعد نقله من العناية المركزة، وأنه كان يلعب الألعاب، ويشاهد الأفلام من سريره في المستشفى.