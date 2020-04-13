شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

جدّد الرئيس التركي أردوغان تحديه للهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا لمواجهة تداعيات جائحة « كورونا » إذ زجّ بالمئات من العناصر المرتزقة إلى العاصمة طرابلس للقتال مع ميليشيات حكومة الوفاق لوقف تقدم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لاستعادة السيطرة على أراضيه.

تعويض الخسائر

إضافة إلى ما سبق، يسعى أردوغان لتعويض الخسائر البشرية الكبرى؛ إذ بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة من جراء العمليات الإرهابية في ليبيا نحو 180 قتيلًا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إرسال النظام التركي دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد مقتل عدد كبير من زملائهم في معارك طرابلس ومصراتة، مشيرًا إلى حافلات نقل تركية نقلت دفعة جديدة تتكون من 150 مرتزقًا من فصيل «السلطان مراد» ينحدرون إلى مركز مدينة عفرين.

وكان نحو 300 مرتزق من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام قد وصلوا إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي.

وكان عدد كبير من المرتزقة السوريين طالبوا بالعودة إلى أراضيهم بعد تراجع أردوغان عن وعوده بمنح كل منهم 2000 دولار شهريًا، فضلًا عن سقوط العديد من زملائهم قتلى في المعارك المحتدمة على تخوم العاصمة، إضافة إلى غياب الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» بعد إصابة بعضهم.

كتيبة العاصفة

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بدورها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، عن إرسال قوات جديدة للمشاركة في عمليات القتال في محاور العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان للشعبة فقد تحركت «كتيبة العاصفة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزًا للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور.

وكان الجيش الليبي قد أعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين تركيتين من دون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد تابعة لقوات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من نظام أردوغان.

خلافات عميقة

على الصعيد ذاته، أوضح الباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف أن انسحاب ميليشيات وكتائب الوفاق من كافة النقاط الحدودية والتمركزات الأمنية الواقعة على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا يؤكد الخلافات العميقة بين رئيس الوفاق فايز السراج وقادة الجماعات المسلحة والمتطرفة خصوصًا جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ظهرت في الاتهامات المُتبادلة بالعمالة والخيانة وسرقة أموال مصرف ليبيا المركزي.

متوقعًا مزيدًا من التفكك في صفوف هذه الميلشيات بعد تراجع الدعم المالي للميليشيات إثر توقف العمل في عدد من حقول النفط، مشددًا على أن ذلك يعطي دافعًا قويًا لتقدم الجيش الوطني الليبي لنشر قواته على مستوى المعابر الحدودية مع تونس، كما أن هناك مفاوضات جارية حاليًا بين الجيش وأهالي مدينة زوارة لدخولها سلميًا، بيد أن الشريف حذر من مخطط «تركي إخواني» يتم الإعداد له حاليًا لإعادة الهجوم على قاعدة «الوطية» العسكرية.