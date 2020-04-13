شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية فى مقترح النائب عبد المنعم العليمى × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الجارية، خرجت عدة مقترحات من النواب، بتعديلات تعديلات تشريعية حول بدل المهن الطبية، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك دعما لأصحاب البالطو الأبيض، حيث أعلن النائب عبد المنعم العليمى عن تقديمه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014 بإصدار قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، بما يقضى بزيادة بدل المهن الطبية، وشمول صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية الإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى، ويرصد الخليج 365 أبرز ما جاء فى التشريع حول زيادة البدل للفئات المذكورة. 1- 1225 جنيها للمستحقين بدلاً من 700 جنيه لكل من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وللأطباء البشريين 2- 875 جنيها للمستحقين بدلاً من 500 جنيه للوظائف المعاونة بالجامعات العاملة بالمستشفيات والعيادات الجامعية والاطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي 3- 787 جنيها للمستحقين بدلاً من 450 لأخضائى التمريض العالى والكيمائيين والفزيقيين Advertisements 4- 700 جنيه للمستحقين بدلاً من 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنى التمريض والفنين الصحيين والإداريين وغيرهم العاملين بالمستشفيات والعيادات الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية 5- مشروع القانون جاء ليراعى حصول ضم الفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي 6- تشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية فى مقترح النائب عبد المنعم العليمى × 6 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.