تعرف على تفاصيل نفقات حزمة الـ100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية محمد معيط، أنه تم انفاق 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021، خلال الأيام القادمة بعد إرسال وزارة المالية لها وسيتم إرسال البيان المالى والتخطيطى تمهيدا لبدء اللجان النوعية بالبرلمان. ووفق ما أعلنه وزير المالية نرصد تفاصيل ما تم صرفه من هذه الحزمة: - إنفاق 5 مليارات لوزارة الصحة Advertisements - وتخصيص 3 مليارات جنيه لصندوق دعم الصادرات - و3 مليارات جنيه آخرى تعويضات للعمالة الموسمية المتضررة، إضافة للإسراع فى سداد مستحقات المتعاقدين والموردين. - أكدت وزارة المالية أن صناديق الدولة واحتياطياتها مجندة لمواجهة أزمة كورونا. - من المتوقع أن تزداد الحزمة المخصصة لمواجهة كوفيد 19 حال استمرار الوضع أكثر من ذلك

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