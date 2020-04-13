محافظ بور سعيد يقرر إغلاق وتشميع محل لمدة شهرين وغرامة 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، غلق وتشميع محل بشارع البازار وأوجينا لمدة شهرين مع تطبيق غرامة 50 ألف جنية، نظرا لعدم التزامه بالمساحة القانونية المخصصة له.
وأكد محافظ بورسعيد، في بيان، على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بكافة مناطق الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المخالفة للتعليمات.
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