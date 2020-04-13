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حكومة الوفاق الليبية تتسلم مساعدات طبية من تركيا

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 أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية في بيان، اليوم السبت، تسلمها مساعدات طبية من تركيا.

 

وقال البيان، "استلمت وزارة الصحة اليوم، شحنة من المساعدات الصحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة وباء المستجد والحد من انتشاره".

 

وأضاف البيان "قام بتسليم الشحنة السفير سرحات أكسن سفير تركيا لدى ليبيا، وقام باستلامها وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم".

 

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وتابع البيان "حملت المساعدات شعار (ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس)".

 

وبحسب البيان، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن الشكر والامتنان لجمهورية تركيا لهذا الدعم، الذي يعبر عن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الاخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين.

 

 

 

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