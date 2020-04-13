ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحاخام إلياهو باكشي دورون، توفي الأحد متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. وشغل دورون منصب حاخام مدينة ريشون لتسيون من عام 1993 حتى عام 2003. من عام 1993 حتى عام 2003. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 102، والإصابات إلى 10743

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا ينهي حياة حاخامًا إسرائيليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.